Лавров оценил вероятность войны с Украиной в Донбассе

Войны с Украиной в Донбассе, где до полумиллиона жителей имеют российские паспорта, можно и нужно избежать. Так оценил вероятность вооруженного столкновения министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал министр. При этом Лавров добавил, что не может говорить за украинскую сторону и президента республики Владимира Зеленского. По его мнению, украинский лидер «по внешним признакам» хочет удержаться у власти любой ценой, поэтому он даже готов потакать неонацистам и ультрарадикалам, объявляющих ополченцев Донбасса террористами.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва призывает ОБСЕ добиться от Украины мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.