В Европарламенте признали невозможность отключить Россию от SWIFT

Европейский союз не может отключить Россию от системы международных платежей SWIFT и препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2», признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пленарного заседания Европарламента. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, институты Евросоюза имеют ограниченные средства давления на Россию. Он отметил, что политика в отношении Москвы определяется странами-участницами, они должны сохранить единство и действовать в соответствии с тем, что было сказано в Брюсселе.

«SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции. "Северный поток" — это противоречивая тема. Еврокомиссия уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта», — добавил Боррель.

Он пояснил, что Евросоюз может потребовать прозрачной работы с адекватным уровнем контроля, «когда и если "Северный поток-2" заработает».

Боррель отметил, что России, ЕС и США «предстоит долгий период конфронтации», и прокомментировал сближение Москвы и Пекина. По его словам, РФ все больше поворачивается к Китаю, и это будет решением, если Европа откажется закупать у нее нефть и газ.

26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента — Европейская народная партия (ЕПН) — предложила отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев призвал Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от SWIFT в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.