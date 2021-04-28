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Россия сочла надуманной угрозу отключения от SWIFT

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Андрей Крутских
Андрей Крутских
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России считают надуманной угрозу отключения страны от системы международных платежей SWIFT. Об этом заявил директор Департамента международной информационной безопасности российского МИД Андрей Крутских, передает ТАСС.

«Не думаю, что кто-то хотел бы рисковать. Думаю, что в мире камикадзе не существует», — отметил он. Крутских счел, что подобные попытки лишь доказывают укрепление обороноспособности Москвы в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По его словам, в том случае, если угрозы будут реализованы, Москва на них ответит. «Пусть попробуют [отключить]. (...) Наш бронепоезд стоит на запасном пути, и, естественно, полная уверенность в силе и мощи ответной реакции несомненно присутствует», — сказал Крутских.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность создания в стране аналога SWIFT.

26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН), предложила отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев призвал Евросоюз рассмотреть возможность отключения России от SWIFT в рамках пакета новых экономических санкций против Москвы.

SWIFT — международная система передачи информации и совершения платежей между банками. К ней подключены свыше 11 тысяч крупных организаций в 200 странах. Россия является одним из самых активных участников системы.

Предыстория: Лавров прокомментировал возможность создания аналога SWIFT в России
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