Лавров прокомментировал возможность создания аналога SWIFT в России

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность создания в стране аналога системы международных платежей SWIFT. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

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По словам министра, у России есть уже соответствующая база.

«Я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести», — подчеркнул он.

26 апреля крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН), предложила отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Представитель ЕПН выразил несогласие с решением глав МИД стран-участниц ЕС не вводить дополнительные санкции против России в связи с предполагаемой причастностью российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в чешской Врбетице и ситуацией вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального.