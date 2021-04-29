В Германии раскритиковали резолюцию Европарламента по России

Немецкий политолог Александр Рар раскритиковал резолюцию Европарламента по России. Его цитирует РИА Новости.

В частности, эксперт прокомментировал часть резолюции по газопроводу «Северный поток-2». По его мнению, Европарламент «зубастый, но не кусачий», и не сможет прекратить деловые отношения с Москвой.

«Перед Европой сейчас стоит колоссальная задача спасения экономики от последствий пандемии. Мы пока тратим деньги, но их придется возвращать назад, зарабатывать. Это будет вторая стадия борьбы с пандемией, это очень сложно. И для этого нужно сотрудничество с Россией, с Китаем, а не противостояние и ломка глобализации... Это настоящий театр абсурда», — заявил Рар.

Депутаты Евросоюза приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной, 29 апреля. Согласно резолюции, в случае начала военных действий Евросоюз обязуется остановить импорт нефти и газа из РФ, отключить Россию от платежной системы SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС. Также причастные к военным преступлениям на Украине официальные лица России должны будут предстать перед международным судом.