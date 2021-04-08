В Германии оценили назначение посланника США по уничтожению «Северного потока-2»

Назначение спецпосланника США по уничтожению газопровода «Северный поток-2» не сможет помешать его строительству. С такой оценкой выступил немецкий политолог Александр Рар в интервью РИА Новости.

При этом он отметил, что газопровод в любом случае будет готов и остановить строительство фактически невозможно. К завершению проекта в том числе не готово немецкое правительство, подчеркивает Рар.

«Американцы продолжают давить на Германию и на ЕС, чтобы приостановить "Северный поток-2", назначают спецпредставителя, который координировал бы действия со стороны Штатов, чтобы усилить давление на немецкое правительство», — подчеркнул он.

Рар также считает, что Вашингтон хочет сместить Берлин с лидирующих позиций в ЕС. Цель Штатов — управлять внешней обороной и энергетической политикой на европейском континенте, считает политолог.

Материалы по теме «Отношения у нас хуже некуда» США и Россия на грани новой холодной войны. Почему в Америке этому не придают значения? Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

О назначении американского спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2» стало известно 7 апреля. Издание Politico пояснило, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. Должность — пока неофициально — предложили экс-спецпосланнику США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.

1 апреля оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщил, что газопровод готов на 95 процентов. В российском МИД выразили уверенность, что реализация проекта «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться