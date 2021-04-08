Кремль прокомментировал назначение спецпосланника США по «Северному потоку-2»

Возможное назначение спецпосланника США по газопроводу «Северный поток-2» говорит о вмешательстве Вашингтона в дела других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он напомнил, что проект не имеет никакого отношения к США и «вообще расположен на другом континенте». «[Это] очень красноречиво говорит о том, что называется вмешательством во внутренние дела, в экономические интересы других стран», — добавил официальный представитель Кремля.

При этом, по его словам, партнеры России по «Северному потоку-2» «достаточно последовательны в своем намерении финализировать этот проект и запустить».

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Ранее 8 апреля возможное назначение спецпосланника США по «Северному потоку-2» прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он предположил, что после выхода из Договора по открытому небу у американских властей развязались руки и освободились сотрудники.

О назначении в США спецпредставителя по газопроводу стало известно в среду, 7 апреля. Издание Politico пояснило, что чиновник будет отвечать за переговоры о прекращении строительства газопровода. Должность — пока неофициально — предложили экс-спецпосланнику США по международным энергетическим вопросам Амосу Хохштейну.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.