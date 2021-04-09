В Германии США обвинили в ведении войны против «Северного потока-2»

Член комитета Бундестага по международной политике Вальдемар Гердт обвинил США в ведении экономической войны против своих европейских союзников из-за блокировки американской стороной строительства газопровода «Северный поток-2». Его слова передает РИА Новости.

«Все это в очередной раз обнажает политическую стратегию США под руководством новой команды Байдена — "команды войны" по отношению к конкурирующим экономическим проектам Европы», — заявил Гердт. По его словам, такая позиция противоречит интересам как самих США, так и американского бизнеса.

Немецкий депутат также высказался касательно возможного назначения экс-спецпосланника США по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна на пост американского спецпредставителя по уничтожению «Северного потока-2». Гердт указал на причастность Хохштейна к украинскому «Нафтогазу» и предположил, что в случае его назначения речь будет идти об «уничтожении конкурента с помощью политических, но не исключено, что и военных мероприятий».

Ранее возможное назначение Хохштейна оценил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, это не сможет помешать строительству газопровода и его завершению.

1 апреля оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщил, что газопровод готов на 95 процентов. В российском МИД выразили уверенность, что реализация проекта «Северный поток-2» будет завершена к концу 2021 года.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия, Польша и Украина.