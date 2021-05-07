Госсекретарь США ответил на вопрос об отключении России от SWIFT

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос об отключении России от международной платежной системы SWIFT. Он раскрыл подробности в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), стенограмма опубликована на сайте Госдепартамента.

«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», — ответил Блинкен, добавив, что последствия будут «в разных областях».

Он подчеркнул, что США предпочли бы иметь с Россией более стабильные и предсказуемые отношения, однако в конечном итоге все зависит от «действий или отсутствия действий РФ». По его словам, если Россия «продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия», США ответят, потому что такие шаги не могут оставаться безнаказанными.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительство ведет подготовку к возможному отключению России от международной платежной системы SWIFT.

29 апреля депутаты Европарламента приняли резолюцию, регламентирующую меры в отношении России в случае ее конфликта с Украиной. Согласно документу, в случае начала военных действий Евросоюз обязуется остановить импорт нефти и газа из РФ, отключить Россию от платежной системы SWIFT, заморозить европейские активы представителей российской власти и олигархов и запретить им въезд на территорию стран ЕС. Также причастные к военным преступлениям на Украине официальные лица России должны будут предстать перед международным судом.