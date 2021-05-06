Госсекретарь США назвал главное направление развития Украины

Главным направлением развития Украины является борьба с коррупцией в стране. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве, передает «Интерфакс».

«Борьба с коррупцией является одним из самых важных заданий для украинского народа и решающей для улучшения его жизни: от услуг, на которые народ полагается до возможностей, которыми он пользуется», — указал дипломат. Он отметил, что против усилий страны в этой сфере выступают в том числе внешние силы вроде России и внутренние, среди которых есть олигархи.

Госсекретарь отметил, что Киев находится на пути возобновления и развития сотрудничества с Вашингтоном. По его словам, американская сторона рассматривает возможность увеличения помощи Украине в сфере безопасности. Он добавил, что президент США Джо Байден с нетерпением ждет встречи с Зеленским, сообщает Reuters.

Блинкен также указал, что Вашингтон поддерживает суверенитет и территориальный целостность Украины и пообещал противостоять действиям Москвы по дестабилизации ситуации. При этом он вновь выступил с утверждением, что Россия отвела лишь часть войск и техники от границы, а потому угрозы с ее стороны остаются.

Ранее властям Украины предрекли серьезные проблемы из-за визита Блинкена в Киев.

До этого в Госдепартаменте раскрыли сумму, потраченную США на Украину с 2014 года. Отмечалось, что Вашингтон выделил Украине более 4,6 миллиарда долларов.