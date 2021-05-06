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Раскрыта потраченная США на Украину с 2014 года сумма

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Госдепартаменте раскрыли сумму, потраченную США на Украину с 2014 года. Об этом рассказали в ведомстве в преддверии визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев, соответствующая справка размещена на официальном сайте.

Согласно данным Госдепа, Вашингтон выделил Украине более 4,6 миллиарда долларов «в качестве общего объема помощи, включая помощь, связанную со сферой безопасности и не связанную с ней». Также в ведомстве заявили, что более 49 миллионов долларов были предоставлены Киеву для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее сенатор Алексей Пушков объяснил внешнюю политику Украины. По его мнению, она полностью зависит от Вашингтона. Он отметил, что Украине за 30 лет существования не удалось преодолеть отсутствие исторической государственности. «Отсюда — нынешняя однозначная зависимость от Запада и, прежде всего, от США как единственно возможная форма существования современной Украины», — объяснил член Совфеда.

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