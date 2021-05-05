Страны G7 призвали Россию принять меры по деэскалации на границе с Украиной

Министры иностранных дел «Большой семерки» (G7) призвали Россию принять меры по деэскалации на границе с Украиной и в Крыму. Об этом заявляется в проекте коммюнике по итогам двухдневных переговоров в Лондоне, передает РИА Новости.

Главы МИД также подтвердили поддержку территориальной целостности и независимости Украины. Помимо этого, они призвали Москву соблюдать принципы ОБСЕ и обязательства по обеспечению прозрачности своих действий.

«Большая семерка» выразила сожаления по поводу отсутствия «внятного ответа» со стороны России касательно передвижений ее вооруженных сил. Также страны G7 заявили о своем беспокойстве по поводу действий Москвы в Черном море и ограничения доступа к нескольким его районам.

Вместе с тем в коммюнике говорится, что страны «Большой семерки» намерены имплементировать санкции, и напоминается о том, что продолжительность этих ограничений зависит от выполнения Россией Минских соглашений и ситуации с Крымом.

Министры иностранных дел стран G7 также выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией. В коммюнике говорится, что главы МИД стран «Большой семерки» подтверждают свою заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой, однако они намерены укреплять коллективные возможности по противодействию и сдерживанию поведения России.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.