Полтора часа потратили министры «Большой семерки» на обсуждение России

Министры иностранных стран «Большой семерки» (G7) во время встречи в Лондоне потратили полтора часа на обсуждение России, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США. Дискуссия заняла больше времени, чем вопросы Афганистана или Сирии, и сравнялась лишь с Китаем.

«Мы начали в 8:45 и провели дискуссию по Китаю на полтора часа, потом сессии поменьше — по 30 минут на Мьянму, Ливию и Сирию, 1 час 30 минут на Россию, в том числе и затрагивая Украину и Белоруссию, 30 минут на Афганистан», — сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен донес до министров иностранных дел позицию Вашингтона о необходимости «привлекать к ответственности» Россию, но в то же время добиваться стабильности и предсказуемости.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в июне, во время поездки главы Белого дома в Европу. Он намерен посетить саммит «Большой семерки» в Лондоне и встречу НАТО в Брюсселе.