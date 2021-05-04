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В США предостерегли Байдена от войны с Россией

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Фото: Pixabay

Американский журналист Бонни Кристофер предостерег президента США Джо Байдена от ведения боевых действий с Россией. Об этом он написал в статье журнала National Interest.

По словам обозревателя, для этого Вашингтон должен вернуться в Договор по открытому небу и прекратить развертывание войск в Сирии, где у Москвы есть военное присутствие. Кристофер подчеркнул, что близость двух контингентов рискованна, и это ненужный риск.

«Не менее важно не допустить развертывания российских войск в Восточной Европе, особенно на Украине, где Россия в настоящее время сокращает свои войска. Если этот процесс будет обращен вспять, интересы национальной безопасности не оправдывают возможность открытой войны с Россией», — отметил журналист.

Кристофер заключил, что жизненные интересы США включают безопасность, суверенитет, территориальную целостность и силовые позиции Вашингтона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о желании Байдена обсудить с президентом России Владимиром Путиным стабилизацию отношений Москвы и Вашингтона. Он добавил, что США не стремятся к обострению отношений с Россией, но станут отвечать на те ее шаги, которые сочтут недружественными. По мнению главы Госдепартамента, прямой разговор лидеров пойдет на пользу обеим странам.

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