Пентагон вновь заявил о наличии российских войск у границ Украины, несмотря на отвод сил. Об этом в понедельник, 3 мая, рассказал представитель министерства обороны США Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

«Там еще много войск… До сих пор не ясно до конца, каковы были их намерения», — заявил он журналистам.

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В конце апреля Пентагон подтвердил, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной. Тогда Кирби утверждал, что Вашингтон «стал свидетелем ухода некоторых сил» от российско-украинской границы.

В начале марта Кирби заявлял, что администрация президента США Джо Байдена выделит еще 125 миллионов долларов Украине в рамках нового пакета военной помощи. Он также уточнил, что Вашингтон намерен продолжить передавать Киеву так называемые летальные вооружения. В военном ведомстве считают, что это поможет Украине «более эффективно обороняться от российской агрессии».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.