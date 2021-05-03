США рассказали о наблюдении за отводом российских войск от границ Украины

США очень внимательно наблюдают за отводом российских войск от границы с Украиной. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News.

Он заявил, что на границе с Украиной сосредоточено больше российских военных, чем в 2014 году. При этом дипломат отметил, что Россия уже начала отвод войск. «Мы следим за этим очень, очень внимательно», — добавил госсекретарь.

Ранее стало известно, что Блинкен посетит Украину 5-6 мая в преддверии возможной встречи американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина. В заявлении Госдепа сообщалось, что госсекретарь встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями власти.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника возвращаются на места с 23 апреля.