США зафиксировали отвод российских войск от границы с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США зафиксировали отвод части российских войск от границы с Украиной. Его слова передает CBS News.

По словам Блинкена, на границе с Украиной было сосредоточено «больше сил, чем когда-либо с 2014 года». «Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить», — сказал он.

В этом же интервью Блинкен рассказал о планах посетить Украину на следующей неделе.

В конце марте в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Киев обвинил Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от общей границы. В ответ в Кремле указали, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.