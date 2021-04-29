В России оценили вероятность ввода войск в Донбасс

Россия может ввести войска на территорию Донбасса в случае обострения конфликта на юго-востоке Украины, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

В публикации эксперт выделил несколько этапов возможного развития конфликта на юго-востоке Украины и оценил вероятность ввода в регион российских войск.

По его словам, поводом для превентивных действий со стороны Донбасса и России может стать «гибель ярких политических и военных фигур в ЛНР и ДНР (непризнанные Луганская и Донецкая народные республики — прим. "Ленты.ру")». Это, как пишет доктор военных наук, Вооруженными силами Украины (ВСУ) может использоваться «для оправдания открытой агрессии».

Вероятность того, что после подобных действий Москвы Киев «откажется от дальнейшего нагнетания напряженности», эксперт оценивает «как весьма высокую». «В итоге можно констатировать, что рассмотренные варианты развития вооруженного конфликта на юго-западе Украины оставляют киевским властям совсем немного шансов на успех», — заключает автор.

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28 апреля глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил вероятность военного столкновения в Донбассе. По его словам, войны в регионе, где до полумиллиона жителей имеют российские паспорта, можно и нужно избежать.

В апреле 2019 года Сивков заявил, что американская стратегия «Троянского коня» в отношении России, вероятнее всего, предполагает использование двух эшелонов сил специальных операций (ССО), осуществляющих ведение военных действий гибридного типа, «основная идея которых в использовании внутреннего деструктивного потенциала объекта агрессии».

В марте того же года начальник Генерального штаба Вооруженных Сил (ВС) России Валерий Герасимов заявил, что суть «Троянского коня» заключается в активном использовании протестного потенциала «пятой колонны» в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам.

В марте 2018 года Сивков заявил, что украинцы будут незаменимы при ведении в России специальных действий с предварительным скрытным развертыванием.