Байден говорил с Путиным о войсках России у границы с Украиной

Президент США Джо Байден высказывал лично российскому коллеге Владимиру Путину свои опасения по поводу увеличения числа войск на границе с Украиной. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью MSNBC, сообщает Reuters.

По его словам, Байден в разговоре также заявил о приверженности территориальной целостности Украины. Салливан добавил, что Вашингтон намерен выражать свою позицию «посредством дипломатического общения на высоком уровне, а не путем выставления публичных ультиматумов».

Ранее в США оценили вероятность ухудшения ситуации на границе России и Украины.

Байден провел телефонный разговор с Путиным 13 апреля. В частности, он призвал президента России провести двусторонний саммит на территории нейтральной страны. После этого сообщалось, что президенты могут встретиться очно предстоящим летом.

В конце марте в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Киев обвинил Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от общей границы. В ответ в Кремле указали, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.