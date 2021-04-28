США оценили вероятность ухудшения ситуации на границе России и Украины

Вашингтон не ждет ухудшения ситуации на границе России и Украины. Вероятность такого развития событий оценил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе конференции, организованной Институтом Маккейна, передает ТАСС.

По словам военного, американская сторона знает, что от границы была отведена часть войск. В этой связи напряженность в регионе снизилась, отметил он.

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«Мы продолжим внимательно отслеживать [ситуацию]. Мы не ожидаем чего-либо драматического или надвигающегося в ближайшее время», — подчеркнул Милли.

Ранее в Пентагоне заявили, что Вашингтон стал свидетелем ухода некоторых сил от российско-украинской границы.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника возвращаются на места постоянной дислокации с 23 апреля.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В ответ на это в Кремле заявили, что российская армия перемещается по своей территории в тех направлениях, в которых считает нужным, и призвали Киев прекратить провокации.