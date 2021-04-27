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Пентагон заявил об отводе российских войск

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Фото: Yannis Behrakis / Reuters

Пентагон подтвердил, что Россия отвела свои войска от границы с Украиной. Об этом заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби, передает «Голос Америки» (внесен Минюстом России в список иностранных агентов).

По его словам, Вашингтон «стал свидетелем ухода некоторых сил» от российско-украинской границы. В то же время американская сторона планирует и дальше наблюдать за происходящим, поскольку не готова говорить о полной деэскалации. «Слишком рано говорить и принимать за чистую монету российские заявления о том, что учения, как они это назвали, окончены и они отводят всех назад», — сказал Кирби.

Ранее в Швеции назвали дымовой завесой отвод от границы и возвращение в пункты постоянной дислокации российских войск, которые были задействованы в учениях на юге России.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника возвращаются на места с 23 апреля.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, а также самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения. Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.

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