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Пентагон понадеялся на отвод российских войск

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Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Пентагон надеется, что Россия отведет войска из Крыма и районов, граничащих с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американского военного ведомства, подполковника морской пехоты Антона Семелрота.

По его словам, данный шаг позволит обеспечить деэскалацию ситуации в соответствии с заявлениями Москвы. Семелрот также подчеркнул, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией.

Представитель министерства обороны США Джон Кирби, в свою очередь, заявил, что пока еще рано судить об отводе российских войск от границ с Украиной. Он также отметил, что в Пентагоне видели комментарии России об окончании военных учений и переводе войск. Однако, по его мнению, насколько это можно воспринимать на слово, станет ясно позже.

Ранее в Европейской комиссии пообещали проследить за отводом российских войск от границ с Украиной. Кроме того, Еврокомиссия призвала Россию пересмотреть решение, согласно которому части акватории Черного моря будут закрыты. Речь идет об участке в районе Крыма.

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу решил завершить проверку войск Южного и Западного военных округов, приказав отвести их в пункты постоянной дислокации. По его словам, принимавшие участие в учениях военные и техника начнут возвращаться на места с пятницы, 23 апреля.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили об учащении обстрелов, разведывательных действий и перемещений военной техники в районе линии разграничения.

Позже Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в регионе. В украинском Минобороны считают, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В ответ на это в Кремле заявили, что Российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным», а также призвали Киев «отойти от воинствующей тематики» и прекратить провокации.

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