В британской разведке признали необходимость уважать Россию

Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур заявил, что Соединенному Королевству необходимо взаимодействовать с Россией и с уважением относиться к ее роли в мире, и в то же время — принимать меры, нацеленные на сдерживание страны. Заявление прозвучало в интервью The Sunday Times.

В ходе беседы с журналистами Мур заметил, что у Лондона есть возможность поддерживать связь с российской стороной, однако нынешние отношения отличаются от идеальных. «В конечном итоге у нас сейчас не те отношения с русскими, которые бы мы хотели иметь, однако этот выбор сделан не нами и хотелось бы, чтобы дела обстояли по-другому», — заметил он.

Мур также высказал мнение о том, что России важно «максимально жестко противостоять, в то же время взаимодействуя с Москвой и уважая ее роль [в мире]». При этом он признался, что относится к российскому народу с симпатией, и за годы своей карьеры ему доводилось сотрудничать с русскими. Излагая свою позицию, он отметил, что на фоне обострения противоречий между Россией и Западом нужно сохранять каналы связи с Москвой, так как это поможет исключить недопонимание, что крайне важно при передаче сообщений.

Ранее глава британской внешней разведки назвал Россию «объективно ослабевающей» державой, однако представляющей одну из наиболее насущных проблем. Он добавил, что Великобританию беспокоит большое число российских войск на границе с Украиной и вероятность «вторжения».

22 марта Британия официально объявила Россию «величайшей» ядерной и военной угрозой европейской безопасности. Соответствующий документ опубликовал Минобороны страны. В документе отмечается, что Москва располагает возможностью лишить Лондон и союзников свободы действий «с помощью высокоэффективной интегрированной системы ПВО».