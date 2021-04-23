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Британская разведка назвала Россию самой острой угрозой безопасности

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки, Центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминг назвал Россию самой острой угрозой безопасности. Его цитирует Financial Times.

По его мнению, для Великобритании скоро наступит «час расплаты» за превосходство в сфере технологий. Глава британской спецслужбы обеспокоен, что серьезную опасность кибербезопасности страны будут представлять Китай и Россия. Флеминг считает, что при этом Пекин может стать самой масштабной угрозой.

«У Британии действительно глобальная сила в сфере кибертехнологий, это большой зверь в цифровом мире. Но сохранение силы на протяжении всей истории не означает, что мы сохраним ее и в дальнейшем... Уже ясно, что ключевые технологии, на которые мы будем ориентироваться, будут созданы не Западом», — подчеркнул Флеминг.

22 марта Британия официально объявила Россию «величайшей» ядерной и военной угрозой европейской безопасности. Соответствующий документ опубликовал Минобороны страны. В документе отмечается, что Москва располагает возможностью лишить Лондон и союзников свободы действий «с помощью высокоэффективной интернированной системы ПВО».

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