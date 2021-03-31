Мир
 
Последние новости
Обнародовано письмо Дзержинского о слежке за Сталиным
Дети устроили забастовку из-за новых правил школьной формы
Москвич пообещал приятелю должность губернатора за 35 миллионов евро 
Полицейские заковали в наручники и избили пролившего на них кофе россиянина
В России предложили лечить тяжелые формы COVID-19 по-новому
Появились фото и видео из кабины «вездехода Путина»
Хью Грант лишился роли и 20 миллионов долларов из-за скандала с секс-работницей
Путин прокомментировал обязательную предустановку российских приложений
Планирующих отдохнуть за границей россиян предупредили о возможных рисках
США похвалили Украину за национализацию завода «Мотор Сич»
Новости партнеров
Прослушать новость

Италия заявила об угрозе НАТО со стороны России из-за шпионского скандала

Перейти в «Мою Ленту»
Луиджи Ди Майо
Луиджи Ди Майо
Фото: Yves Herman / Reuters

Предполагаемый шпионаж и покупка секретных данных сотрудниками российского дипломатического представительства угрожает безопасности Италии и всего Североатлантического альянса. Об этом заявил глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо, передает РИА Новости.

«Случившееся сегодня неприемлемо и повлечет последствия, в этом нет сомнений. Неприемлемо, что сотрудникам наших ВМС платят за информацию НАТО. Это ставит под угрозу не только нашу безопасность, но и всего альянса», — приводит агентство его слова.

Британия как союзник Италии по НАТО выступила в ее поддержку. По сообщению Reuters, министр иностранных дел Доминик Рааб уличил Россию во «враждебной и дестабилизирующей деятельности» и также пообещал принять против нее меры.

Ди Майо ранее заявил, что двоих сотрудников российской дипмиссии вышлют из страны. Итальянские власти утверждают, что офицер ВМС страны и сотрудник посольства России в Риме были задержаны в итальянской столице по обвинению в шпионаже. Утверждается, что 30 марта капитан итальянского флота якобы передал российскому военному секретные документы в обмен на 5 тысяч евро.

Имена подозреваемых не разглашаются. Следствие предполагает, что итальянский офицер мог пойти на шпионаж в пользу России из-за финансовых трудностей в семье.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Италия назвала передачу своих секретов России «враждебным актом»
Кремль отреагировал на задержание российского военного в Италии
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Италии