Кремль отреагировал на задержание российского военного в Италии

Кремль надеется, что задержание в Риме сотрудника военного атташата России не скажется на отношениях с Италией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС в среду, 31 марта.

Он отметил, что пока не знает деталей произошедшего.

«Мы в любом случае надеемся на то, что весьма позитивный и конструктивный характер российско-итальянских отношений получит свое продолжение и будет сохранен», — подчеркнул он.

30 марта российский военный, работающий в посольстве России был задержан вместе с офицером ВМС Италии. Задержание было произведено, когда капитан итальянского флота передавал российскому военному документы, в которых, предположительно, содержались конфиденциальные данные, в обмен на деньги. Задержанные обвиняются в шпионаже, их имена не раскрываются.

По данным газеты Corriere della Sera, гражданина России выдворят из Италии, так как из-за дипломатического иммунитета его нельзя взять под стражу.

В МИД Италии анонсировали высылку из страны двух представителей российских властей, которые, по мнению Рима, связаны с делом о шпионаже.