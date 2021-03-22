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Суд избрал меру пресечения подозреваемым в шпионаже в пользу России в Болгарии

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Фото: Прокуратура Болгарии

Суд в Софии избрал меру пресечения пятерым сотрудникам Министерства обороны Болгарии и военной разведки, подозреваемым в шпионаже в пользу России. Как и шестой фигурант дела, все они были помещены под стражу, передает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Телеканал отмечает, что заседание суда продлилось до пяти часов утра по местному времени. Обвинение утверждает, что собрало достаточно доказательств против пятерых обвиняемых. Среди них — бывший начальник военной разведки Иван Илиев, руководитель секретной службы в парламенте Любомир Медаров и заместителя начальника управления бюджета и расходов армии Минобороны Болгарии полковник Петр Петров, а также два действующих сотрудника военной разведки.

Сообщается, что в ходе обысков в доме и офисе Петрова были обнаружены конфиденциальные документы НАТО.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России.

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