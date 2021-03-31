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Капитана итальянского флота обвинили в шпионаже в пользу России

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Фото: Cecilia Fabiano / AP

Офицер ВМС Италии и российский военный, работающий в посольстве России в Риме, были задержаны в итальянской столице по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Задержание было произведено в момент, когда капитан итальянского флота передавал сотруднику российского посольства документы, в которых, предположительно, содержались конфиденциальные данные, в обмен на деньги. Имена подозреваемых не разглашаются. Следствие предполагает, что итальянский офицер мог пойти на шпионаж в пользу России из-за финансовых трудностей в семье.

19 марта болгарская прокуратура сообщила, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. 22 марта суд постановил поместить всех обвиняемых под стражу.

Болгарские СМИ раскрыли имена трех фигурантов дела: бывший начальник военной разведки Иван Илиев, руководитель секретной службы в парламенте Любомир Медаров и заместитель начальника управления бюджета и расходов армии Минобороны Болгарии полковник Петр Петров. Сообщается, что в ходе обысков в доме и офисе Петрова были обнаружены конфиденциальные документы НАТО.


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