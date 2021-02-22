Жителя Швеции обвинили в шпионаже в пользу России

Жителю Швеции предъявили обвинения в шпионаже в пользу России, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру страны.

По предварительным данным, 47-летний гражданин якобы передал сотруднику российского посольства некие сведения и получил за это около трех тысяч долларов. Согласно действующему закону, за шпионаж ему грозит до шести лет лишения свободы. Сам швед свою вину не признает.

В заявлении прокурора сообщается, что мужчина, личность которого не уточняется, работал в нескольких шведских компаниях и продавал конфиденциальные данные, к которым получал доступ незаконным путем. Отмечается, что действия мужчины угрожали безопасности государства. «Я утверждаю, что, работая консультантом на прежних местах, он собирал материал для передачи иностранной державе, в данном случае России. То, что ему за это хорошо платили, говорит о том, как русские ценили его информацию», — подчеркнул прокурор Матс Юнгквист (Mats Ljungqvist).

Как уточняет ТАСС, обвиняемого в шпионаже бывшего консультанта Volvo Cars и Scania задержали в феврале 2019 года в ходе встречи с сотрудником российского посольства. Обладая дипломатическим статусом, последний без труда смог уйти. Отмечается, что при задержании у 47-летнего шведа обнаружили порядка 28 тысяч крон (около трех тысяч долларов или 253 тысяч рублей по нынешнему курсу).