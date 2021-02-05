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Великобритания выслала притворявшихся журналистами китайских шпионов

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Штаб-квартира MI5 в Лондоне
Штаб-квартира MI5 в Лондоне
Фото: Neil Hall / Reuters

Великобритания за год выслала трех китайских шпионов, якобы работавших журналистами. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве.

По информации издания, разведчики притворялись сотрудниками китайских СМИ, но на самом деле работали на Министерство государственной безопасности КНР. Британская контрразведка MI5 раскрыла их настоящие личности, после чего шпионов вынудили вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы заподозрили в шпионаже возможного китайского агента Кристину Фан, которая ранее проводила много времени с политиками Демократической партии в Калифорнии. За годы учебы в университете в Сан-Франциско ей удалось наладить контакты с местными политиками и получить должность сборщика пожертвований для конгрессмена Эрика Суолуэлла. Кроме того, китаянке приписывают сексуальные связи, утверждается, что она спала как минимум с двумя мэрами городов.

В конце января в СМИ появилась информация, что Великобритания планирует присоединиться к азиатскому аналогу НАТО, главным противником которого будет Китай. В частности, в США предлагают расширить уже существующий формат Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD), который нередко называют «азиатским НАТО». Источники СМИ в британском правительстве не отрицают, что Великобритания может войти в этот альянс.

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