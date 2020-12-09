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В США заподозрили спавшую с политиками китаянку в шпионаже

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Фото: Globallookpress.com

Американские спецслужбы заподозрили в шпионаже возможного китайского агента Кристину Фан, которая ранее проводила много времени с политиками Демократической партии в Калифорнии. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что китаянка переехала в Сан-Франциско в 2011 году. Проходя учебу в местном университете, она занималась активизмом, возглавляя студенческую ассоциацию диаспоры. За это время ей удалось наладить контакты с местными политиками и получить должность сборщика пожертвований для конгрессмена Эрика Суолуэлла. Кроме того, китаянке приписывают сексуальные связи, утверждается, что она спала как минимум с двумя мэрами городов. При этом в 2015 году Фан неожиданно вернулась в Китай — вероятно, заметив слежку спецслужб.

18 августа сообщалось, что в США разоблачили шпионившего больше 10 лет в пользу Китая 67-летнего экс-сотрудника ЦРУ. Речь идет о натурализованном гражданине США Александре Юк Чин Ма. Он обвиняется в шпионаже за вознаграждение: утверждается, что впервые он получил 50 тысяч долларов в 2001 году от представителя разведки Пекина за первый массив данных. Впоследствии такая схема повторялась регулярно на протяжении 10 лет, а вознаграждения не ограничивались деньгами. Задержанному грозит пожизненное заключение.

Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными — страны ведут торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношениях возникают из-за разногласий по коронавирусу и Гонконгу.

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