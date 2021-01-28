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Великобритания присоединится к «азиатскому НАТО»

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Фото: Alex Lee / Reuters

Великобритания планирует присоединиться к азиатскому аналогу НАТО, главным противником которого будет Китай. Об этом сообщает издание The Spectator.

Ранее Курт Кэмпбелл, который будет курировать азиатскую политику в администрации президента США Джо Байдена, написал для издания Foreign Affairs колонку. В ней он обозначил основные приоритеты США в регионе и планы по противостоянию Китаю.

В частности, Кэмпбелл поддержал предложенную премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном идею создания новой группы стран под названием D-10. В нее помимо стран «большой семерки» войдут Австралия, Индия и Южная Корея, которые традиционно противостоят Китаю. По словам американского дипломата, такая коалиция могла бы заняться вопросами торговли, технологий и так далее.

Для военных же целей Кэмпбелл предлагает расширить уже существующий формат Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD), который нередко называют «азиатским НАТО». В настоящий момент в него входят США, Япония, Австралия и Индия. По информации The Spectator, Великобритания рассчитывает войти в альянс. Источники The Telegraph в британском правительстве также это не опровергают.

Ранее новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о растущей вражде с Китаем. По словам дипломата, между двумя странами все чаще «возникают некоторые враждебные аспекты». При этом политик отметил, что в некоторых сферах Вашингтон и Пекин налаживают сотрудничество.

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