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Госсекретарь США заявил о растущей вражде с Китаем

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Фото: Graeme Jennings / Reuters

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о растущей вражде с Китаем. Об этом сообщает Reuters.

При этом политик отметил, что что в некоторых сферах Вашингтон и Пекин налаживают сотрудничество. «Не секрет, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем являются, вероятно, самыми важными отношениями, которые у нас есть в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить», — отметил он.

Однако в отношениях между двумя странами все чаще «возникают некоторые враждебные аспекты», добавил Блинкен.

Ранее Пекин ввел санкции против 28 граждан США. В заявлении министерства иностранных дел страны говорится, что поводом для рестрикций стали «безумные действия, ставшие вмешательством во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов».

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