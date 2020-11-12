Президент США Дональд Трамп ввел новые ограничения против китайских компаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы государства.

Согласно документу, с 11 января 2021 года американским гражданам и компаниям запрещается покупать любые ценные бумаги фирм, связанных с китайскими военными. В тексте указа говорится, что Китай все больше эксплуатирует американский капитал, чтобы способствовать модернизации своих вооруженных сил и спецслужб. Также отмечается, что это позволяет КНР угрожать США и их силам за рубежом, разрабатывая оружие массового поражения, продвинутое обычное оружие и осуществляя кибератаки против американского народа.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Китай в нарушении международных обязательств по Гонконгу и пообещал ввести очередные санкции. Он заявил, что Коммунистическая партия Китая открыто нарушила свои международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией и свои обещания народу Гонконга, в том числе и в соответствии с основным законом.