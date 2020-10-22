Президент США Дональд Трамп пообещал «много чего сделать» с Китаем, если победит на выборах во второй раз. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC 33/40.

«То, что они с нами сделали, — это позор», — заявил лидер страны. Он напомнил, что сейчас американцы вынуждены носить маски «из-за Китая».

Так Трамп ответил на вопрос, какую политику при нем Вашингтон будет проводить в отношении Пекина. Помимо этого американский лидер сообщил, что Китай подкупил кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена.

Нынешний президент США неоднократно критически высказывался в адрес Китая, в том числе обвинил власти КНР в распространении коронавирусной инфекции по миру. При этом 21 октября стало известно, что Китай — одна из трех стран, где у Трампа имеется банковский счет. Сеть отелей, принадлежащая Трампу, в последний раз выплачивала налоги в Китае в 2018 году. Бизнесмен намеревался закрепиться в КНР, и его проекты продолжали работать еще некоторое время после того, как он начал президентскую кампанию в 2016 году.

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