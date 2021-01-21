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В Китае объяснили введение санкций против администрации Трампа

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Фото: Lam Yik / Reuters

Китай решил ввести санкции против бывшего госсекретаря США Майка Помпео и ряда других членов администрации Дональда Трампа, потому что они подорвали отношения между двумя странами в угоду собственным интересам и должны поплатиться за это. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, ее слова приводит РИА Новости.

«Санкции Китая в отношении указанных граждан США стали ответом на их ошибочные действия, которые являются подрывом суверенитета Китая и вмешательством во внутренние дела КНР», — заявила дипломат. Хуа Чуньин подчеркнула, что этот шаг демонстрирует решимость Пекина отстаивать свои национальные интересы.

20 января Пекин ввел санкции против 28 граждан США. В заявлении министерства иностранных дел страны говорится, что поводом для рестрикций послужили «безумные действия, ставшие вмешательством во внутренние дела КНР, и подрыв китайских интересов».

В Белом доме назвали введение санкции в день инаугурации нового президента Джо Байдена непродуктивным. Официальный представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн отметила, что данный шаг — это попытка игры, направленной на внесение раскола между двумя партиями. Она призвала всех американцев подвергнуть критике циничное решение Китая.

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