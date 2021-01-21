Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт посольства Китая в США после публикации сообщения о политике КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

По сведениям американского издания, 7 января руководство компании скрыло данный твит из-за нарушения установленных правил. Согласно заявлению представителя соцсети, компания приняла все необходимые меры по данному сообщению за нарушение политики обесчеловечивания. Отмечается, что с 8 января на странице посольства Китая в США больше не появлялось никаких новых постов.

Ранее Пекин ввел санкции против 28 граждан США, включая госсекретаря при Дональде Трампе Майка Помпео и советника Трампа по торговле Питера Наварро. В заявлении министерства иностранных дел страны говорится, что поводом для рестрикций стали «безумные действия, ставшие вмешательством во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов».