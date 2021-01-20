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В США пообещали пересмотреть санкции при администрации Байдена

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Джанет Йеллен
Джанет Йеллен
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Кандидат на пост главы Минфина США Джанет Йеллен пообещала пересмотреть санкции, введенные Вашингтоном против других стран при администрации нового президента Джо Байдена. Трансляцию ее выступления опубликовал телеканал CNBC на своем YouTube.

Если ее назначение одобрят, Йеллен собирается сразу же изменить санкционную политику. Это сделают таким образом, чтобы ограничения использовались в стратегических целях.

При президенте США Дональде Трампе Вашингтон ввел широкий спектр санкций против компаний и граждан, связанных с Ираном, Китаем, Венесуэлой, Северной Кореей и Россией. Часто ограничения носили односторонний характер.

В середине января советник Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил его будущей администрации приостановить действие санкций против «Северного потока-2». Вместе с тем, по его мнению, необходимо приостановить и работы по прокладке трубопровода, что может способствовать сближению Германии и США.

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