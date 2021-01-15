Байдену посоветовали приостановить санкции против «Северного потока-2»

Советник избранного президента США Джо Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил его будущей администрации приостановить действие санкций против «Северного потока-2». Об этом пишет FAZ.

Вместе с тем, по его мнению, необходимо приостановить и работы по прокладке трубопровода, что может способствовать сближению Германии и США. «Страны Европы должны остановить строительство газопровода, а США — приостановить санкции. Это предоставит возможность конфиденциально обсуждать вопрос с правительством ФРГ и другими заинтересованными странами», — посоветовал Бернс.

Ранее сообщалось, что строительство «Северного потока-2» отложили как минимум на две недели. Разрешение на работы в своих водах, которое выдали власти Дании, начинает действовать с 15 января. Однако, как сообщил представитель оператора Nord Stream 2 AG, надо проверить оборудование, поэтому уточнить срок начала прокладки труб он не может.

Строительство «Северного потока-2» должны были завершить еще в конце 2019 года. Из-за санкций США его перенесли на конец 2020-го или начало 2021 года. Однако на данный момент ни один из существенных этапов работ не начался. Также непонятно, какая компания займется сертификацией газопровода, без которой начать его эксплуатацию невозможно. Норвежская DNV GL отказалась от сотрудничества.

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