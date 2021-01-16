В Госдуме нашли выгоду для России от противоречий вокруг «Северного потока — 2»

Депутат Государственной Думы Сергей Калашников нашел выгоду для России от противоречий между США и Европой вокруг газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, Москва может сыграть на них в свою пользу. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий указал на международную игру между США и Европой, в которой «Северный поток — 2» для Вашингтона — козырь, который используется им через применение санкций. Он полагает, что предложение советника избранного президента США Джо Байдена по внешней политике Николаса Бернса приостановить действие санкций против газопровода — хороший знак, который свидетельствует о том, что Москва могла бы «включиться в более такую стереоскопическую игру, в которой и сыграть на противоречиях между Европой и Америкой». «Это показатель того, что мы тоже игроки в большой игре», — заключил Калашников.

Ранее советник Джо Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил его будущей администрации приостановить действие санкций против «Северного потока-2». Вместе с тем, по его мнению, Европе необходимо приостановить и работы по прокладке трубопровода, что может способствовать сближению Германии и США. Это даст возможность «конфиденциально обсуждать вопрос с правительством ФРГ и другими заинтересованными странами», считает Бернс.

Ранее сообщалось, что строительство «Северного потока-2» отложили как минимум на две недели. Разрешение на работы в своих водах, которое выдали власти Дании, начинает действовать с 15 января. Однако, как сообщил представитель оператора Nord Stream 2 AG, надо проверить оборудование, поэтому уточнить срок начала прокладки труб он не может.

Строительство «Северного потока-2» должны были завершить еще в конце 2019 года. Из-за санкций США его перенесли на конец 2020-го или начало 2021 года. Однако на данный момент ни один из существенных этапов работ не начался. Также непонятно, какая компания займется сертификацией газопровода, без которой начать его эксплуатацию невозможно. Норвежская DNV GL отказалась от сотрудничества.