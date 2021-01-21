В Белом доме отреагировали на введение Китаем санкций против госсекретаря США

В Белом доме отреагировали на введение Китаем санкций против 28 граждан Соединенных Штатов, включая госсекретаря при бывшем президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Эмили Хорн.

Хорн назвала введение санкции в день инаугурации нового президента Джо Байдена непродуктивным. Она отметила, что данный шаг — это попытка игры, направленной на внесение раскола между двумя партиями. Представительница СНБ призвала всех американцев подвергнуть критике циничное решение Китая. Она также добавила, что президент Байден надеется на продуктивную работу с лидерами обеих партий с тем, чтобы США были в состоянии переиграть Китай в этом соперничестве.

Ранее Пекин ввел санкции против 28 граждан США. В заявлении министерства иностранных дел страны говорится, что поводом для рестрикций стали «безумные действия, ставшие вмешательством во внутренние дела КНР и подрыв китайских интересов».