Обвиняемый в шпионаже на Украину российский офицер подрался в СИЗО

Российский офицер Руслан Артыков, который обвиняется в шпионаже на Украину и госизмене, подрался с сотрудником СИЗО «Лефортово». Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, передает РИА Новости.

По ее словам, Артыков жаловался на здоровье, из-за чего его решили вывезти из изолятора и показать тюремному врачу. В этот же момент, как он вышел из камеры, и произошло нападение. «Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьезное», — добавила она.

Записи с видеокамер, записавших момент нападения, передали в Следственный комитет России для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента. В настоящее время Артыков находится в карцере.

В ноябре 2019-го россиянина в звании старшего лейтенанта задержали сотрудники ФСБ в Ростовской области.