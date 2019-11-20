Задержание шпионившего на Украину военного бойцами ФСБ попало на видео

В Ростовской области задержание сотрудниками ФСБ российского военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины, попало на видео. Ролик в среду, 20 ноября, опубликовал канал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как целая группа бойцов сковывает подозреваемому руки наручниками в частном доме. Затем сотрудники обыскивают его служебную форму.

О задержании мужчины стало известно ранее, 20 ноября. По предварительным данным, он служил в Южном военном округе и собирал секретные военные сведения о Вооруженных силах России по заданию Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны Украины. Отмечается, что утечка этой информации могла нанести ущерб обороноспособности страны.

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