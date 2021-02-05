Экс-начальника Генштаба Сербии посадили в тюрьму за шпионаж в пользу США

Экс-начальника Генштаба Сербии генерал-полковника в отставке Момчило Перишича признали виновным в шпионаже на США. Об этом пишет агентство «Танюг».

76-летний военный признан виновным, он получил три года тюрьмы. Суд признал, что в 2002-м в Перишич передал секретные военные сведения сотруднику посольства США Джону Нейбору. Материалы касались Союзной Республики Югославия, в том числе Косово и Метохии.

Суд также признал виновными Миодрага Секулича и Владана Влайковича. Обоих приговорили к полутора годам тюремного заключения. Адвокаты осужденного пообещали обжаловать решение суда. Сам Перишич не признал свою вину.

«Я защищал свою страну на фронте, защищал честь и достоинство народа, армии и государства в Гааге, так же и здесь буду защищать честь и достоинство себя, своей семьи и честных офицеров армии Югославии и армии Сербии», — заявил экс-генерал.

Высший суд в Белграде начал заседания по делу Перишича в 2016 году. Его вели в закрытом режиме по требованию военной прокуратуры. Судебный процесс длился 18 лет.

Перишич возглавлял Генштаб в 1993-м — 1998 годах.

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