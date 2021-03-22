В НАТО заинтересовались делом «российской шпионской сети» в Болгарии и тщательно следят за его расследованием. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит «Интерфакс».

«Мы полностью поддерживаем работу нашего союзника, Болгарии, по борьбе с российской злонамеренной деятельностью на болгарской территории», — отметил Столтенберг.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. 22 марта суд постановил поместить всех обвиняемых под стражу.

Болгарские СМИ раскрыли имена трех фигурантов дела: по их данным, среди них — бывший начальник военной разведки Иван Илиев, руководитель секретной службы в парламенте Любомир Медаров и заместителя начальника управления бюджета и расходов армии Минобороны Болгарии полковник Петр Петров. Сообщается, что в ходе обысков в доме и офисе Петрова были обнаружены конфиденциальные документы НАТО.