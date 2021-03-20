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В Болгарии захотели объявить дипломатов России нежелательными персонами

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Бойко Борисов
Бойко Борисов
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов захотел объявить российских дипломатов нежелательными персонами из-за дела о шпионаже в пользу Москвы, в рамках расследования которого ранее были задержаны шесть человек. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 20 марта, со ссылкой на правительственную пресс-службу.

«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — отметил Борисов. При этом он назвал задержания по делу о шпионаже показательной акцией. Премьер подчеркнул, что в дальнейшем спецслужбы страны будут аналогичным образом отстаивать свою безопасность и независимость.

19 марта болгарская прокуратура сообщила о том, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России.

В январе прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Отмечается, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.

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