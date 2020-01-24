Болгария завела дело против двух российских дипломатов-шпионов

Болгария возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Об этом сообщается на сайте прокуратуры страны.

Было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Отмечается, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он ее отправил в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве. Для этого он заводил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в этой области. При этом сам разведчик является сотрудником Торгового представительства России в Софии.

23 января болгарская прокуратура начала розыск трех граждан России, которых обвиняет в отравлении предпринимателя Емельяна Гебрева. «Отравителей» также обвиняют в попытке покушения на сына Гебрева Христо и одного из сотрудников его компании.

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