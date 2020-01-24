Болгария пообещала выслать российских шпионов

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева рассказала, что российских дипломатов-шпионов скорее всего вышлют из страны. Об этом сообщает Reuters.

«Мы предпримем нужные действия и, скорее всего, объявим их персоной нон грата», — пообещала дипломат. Захариева добавила, что болгарский МИД получил несколько писем от местных прокуроров, в которых они предъявляют обвинения в шпионаже.

Ранее прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Отмечается, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.

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