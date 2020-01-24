Болгария объявила о высылке двух российских дипломатов, которых обвиняют в шпионаже. Об этом сообщает российское посольство в Софии, передает ТАСС.

Их также объявили персонами нон грата. В российском посольстве подчеркнули, что Болгария не предъявила доказательств виновности дипломатов. «Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий», — подчеркнули в дипмиссии.

Посольство также считает, что решение Болгарии распространить информацию о дипломатах не соответствовало «традиционно конструктивным отношениям между государствами». Время, когда россияне покинут страну, не уточняется.

Ранее министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева рассказала, что работников посольства, скорее всего, вышлют из страны.

24 января прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Утверждалось, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Установлено, что он имеет дипломатический иммунитет в качестве первого секретаря консульского отдела посольства России в Софии.

Отмечалось, что второй россиянин в период с октября 2018 года по настоящее время собирал информацию, которая представляет собой государственную и служебную тайну в области энергетики. Затем он отправил ее в штаб-квартиру российской разведывательной службы в Москве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



