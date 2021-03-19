Мир
 
Последние новости
Псаки признала необходимость США в саморефлексии после слов Путина
Ким Кардашьян похвасталась бриллиантами на зубах и разочаровала поклонников
В США Китай обвинили в «работе на публику»
Филиппины одобрили вакцину «Спутник V» для экстренного применения
Группа «Кровосток» выпустила новый альбом
В Минцифры объяснили проблемы с онлайн-оформлением загранпаспортов
Uber признал права работников в ущерб себе
Юрист назвал положенные к пенсии доплаты в 2021 году
Нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь
Новости партнеров
Прослушать новость

В Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: DIMITAR KYOSEMARLIEV / Reuters

В Болгарии арестовали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками болгарской службы госбезопасности и МВД. В ее рамках на выезде из Софии по трассе «Тракия» полиция проверяла документы у всех водителей. Так сотрудники правоохранительных органов смогли арестовать одного их подозреваемых.

Отмечается, что задержанные могут быть госслужащими с доступом к секретной информации. Болгарские власти пока официально не подтвердили сообщения об аресте подозреваемых в шпионаже.

Ранее жителю Швеции предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. По предварительным данным, 47-летний гражданин якобы передал сотруднику российского посольства некие сведения и получил за это около трех тысяч долларов. Согласно действующему закону, за шпионаж ему грозит до шести лет лишения свободы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жителя Швеции обвинили в шпионаже в пользу России
Обвиняемый в шпионаже на Украину российский офицер подрался в СИЗО
Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России