В Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России

В Болгарии арестовали нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Операция по задержанию была проведена сотрудниками болгарской службы госбезопасности и МВД. В ее рамках на выезде из Софии по трассе «Тракия» полиция проверяла документы у всех водителей. Так сотрудники правоохранительных органов смогли арестовать одного их подозреваемых.

Отмечается, что задержанные могут быть госслужащими с доступом к секретной информации. Болгарские власти пока официально не подтвердили сообщения об аресте подозреваемых в шпионаже.

Ранее жителю Швеции предъявили обвинения в шпионаже в пользу России. По предварительным данным, 47-летний гражданин якобы передал сотруднику российского посольства некие сведения и получил за это около трех тысяч долларов. Согласно действующему закону, за шпионаж ему грозит до шести лет лишения свободы.